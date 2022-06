Strasbourg (ots) -Das legendäre "splash! Festival" ist zurück in Ferropolis, der "Stadt aus Eisen" in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Nach zwei Jahren der Durststrecke kehrt Deutschlands größtes Hip-Hop-Festival in diesem Jahr zurück: die "Red Edition" findet vom 30.6 - 2.7 statt. ARTE Concert darf bei einem solchen Event nicht fehlen und überträgt ab heute Abend das ganze "Red Weekend" über Konzerte live und live-zeitversetzt im Netz auf arte.tv/splash (https://www.arte.tv/de/videos/RC-022700/splash-2022/).Ab 18.30 Uhr dürfen sich Fans, die dieses Jahr kein Ticket ergattern konnten, online unter anderem auf die Konzerte der internationalen Rap-Größen Skepta, Yung Lean und SoFaygo freuen. Auch der deutsche Hip-Hop ist auf ARTE Concert vertreten, u.a. mit Zugezogen Maskulin, Sugar MMFK, Paula Hartmann und BHZ.Der finale Zeitplan für die Übertragungen am Freitag, 1. Juli sowie Samstag 2. Juli 2022 werden tagesaktuell auf ARTE Concert und den Social-Media-Kanälen von ARTE Concert veröffentlicht. Ein Großteil der Konzerte wird kurz nach den Live-Übertragungen mindestens 30 Tage als Replay auf arte.tv/concert zur Verfügung stehen. Das Line-Up ist unter Vorbehalt zu betrachten; kurzfristige Änderungen sind möglich.Die heutigen Übertragungen vom splash! Festival auf ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/videos/RC-022700/splash-2022/) im Überblick:Donnerstag, 30. Juni 2022:18.30 Uhr: Sugar MMFK19.15 Uhr: Zugezogen Maskulin20.00 Uhr: SoFaygo20.45 Uhr: BHZ21.30 Uhr: Paula Hartmann22.30 Uhr: Skepta23.30 Uhr: Yung LeanDie Übertragungen vom "splash!" sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert. Entdecken Sie hier (https://www.arte.tv/de/videos/RC-014710/kein-sommer-ohne-festivals/) das aktuelle Live- und Replay-Angebot.Pressekontakt:Romina Kunz | romina.kunz@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5262089