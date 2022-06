(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.06.2022 - Technologiewerte können sich am Donnerstag nicht dem allgemeinen Abwärtsdruck entziehen. Im deutschen Handel verlieren unter anderem SAP und Nordex deutlich. Auch an der Wall Street geht es in der Breite abwärts. Der DAX verliert gegenwärtig 2,7 Prozent auf 12.651 Punkte, belastet von Volkswagen HelloFresh und RWE. Derweil klettern Sartorius, Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...