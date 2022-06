Die Partnerschaft bündelt fundiertes Fachwissen und Marktführerschaft bei Lösungen für die Finanzabteilung

Fluence Technologies, der einzige Anbieter reiner Finanzkonsolidierungs-, Abschluss- und Berichtssoftware für wachstumsstarke Unternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit dem Digitalisierungsspezialisten und IT-Dienstleister pmOne Group bekannt. Mit der Partnerschaft wird das modulare Angebot von pmOne zur Optimierung kritischer Finanzprozesse erweitert und die wachsende Präsenz von Fluence in Europa gestärkt.

Die Software von Fluence umfasst integrierte Lösungen für Kontenabgleich, die Finanzkonsolidierung, die Abschlussverwaltung sowie die integrierte Finanzberichterstattung. Als SaaS-Lösung, die auf Microsoft Azure und Office aufbaut, vervollständigt die Partnerschaft das Corporate Performance Management (CPM)-Portfolio von pmOne insbesondere für Kunden mit einer Microsoft-Strategie.

"Die Partnerschaft mit Fluence passt optimal zu unserer strategischen Ausrichtung als modularer Plattformanbieter mit einem Full-Service-Ansatz für den CFO-Bereich", so Alexander Weitzel, General Manager der pmOne Group. "Wir möchten unsere Kunden optimal auf dem Weg zum ‚Office of Finance 4.0' begleiten. Deshalb erweitern wir unsere Lösungspalette kontinuierlich."

Mit dem Smart Start Consolidation-Ansatz (SSC@Fluence) kann pmOne die Lösung in sehr kurzer Zeit zum Einsatz bringen, um Kunden einen beschleunigten Finanzabschluss, Konsolidierung, Reporting, Budgetierung, Planung und andere Prozesse zu ermöglichen.

pmOne und Fluence bringen Expertise und langjährige Erfahrung im so genannten "Office of Finance" mit, insbesondere im Bereich der Prozesse zu Financial Close und Consolidation. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, die Finanzabteilungen zu unterstützen und deren Bedarf an flexibler und konsistenter Aufbereitung von Informationen für das unternehmensweite Management zu decken.

"Die Partnerschaft von Fluence mit pmOne ist ein Beweis für unseren partnerschaftlichen Ansatz, die sich wandelnden Bedürfnisse moderner CFOs und ihrer Finanzabteilungen zu erfüllen", sagt Michael Morrison, CEO von Fluence. "Wie wir aus erster Hand gesehen haben, versteht pmOne unsere Leistungsversprechen und was noch wichtiger ist, pmOne versteht die Kunden, die den größten geschäftlichen Nutzen aus einer modernen Konsolidierungs-, Abschluss- und Berichtslösung ziehen können."

Über pmOne pmone.com

Die pmOne Group unterstützt ihre Kunden mit wertvollem Know-how in den Bereichen Data Management, Modern BI, Data Science und CPM. Mit einem ganzheitlichen, innovativen Leistungsportfolio von der Reifegradanalyse der digitalen Datennutzung über individuelle Cloud-Strategien und -Architekturen, Implementierung bis hin zu Betrieb und Wartung setzt pmOne Kundenprojekte individuell um. Durch modernste Data-Science-Technologien, Machine-Learning-Verfahren und Recommender-Systeme werden signifikante Mehrwerte erzielt. Auf diese Weise unterstützt pmOne zentrale Geschäftsbereiche wie Finanzen, Marketing und Vertrieb, Produktion sowie Einkauf und IT gewinnbringend. pmOne wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in München.

Über Fluence fluencetech.com

Fluence ist die einzige reine Finanzkonsolidierungs-, Abschluss- und Berichtssoftware für wachstumsstarke Unternehmen. Die Kunden gehen innerhalb von Wochen mit der Software in Betrieb, machen ihren Finanzabschluss innerhalb weniger Tage und erstellen ihre Berichte in Echtzeit. Das Unternehmen bietet über 800 Kunden entscheidende Effizienzsteigerungen und verlässliche, zeitnahe Zahlen. Fluence ist eine sofort einsatzbereite Software ohne Programmieraufwand mit einer Excel-Oberfläche und bedienerfreundlichen Funktionen in den Händen des Fachbereichs. Willkommen bei Fluence...wir schließen früh.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

