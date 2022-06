The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2022



ISIN Name

AT0000936513 RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RA ST.

CA73085G1090 POINTS.COM INC.

DE000A1YDDM9 DECHENG TECHNOLOGY AG

GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824

LU1670618690 M+G(L)I1-G.E.M EOAA

US30205M1018 EXICURE INC. DL-,0001

US9663875089 WHITING PETR. NEW DL-,001

