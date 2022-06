Das Venture Studio Prototyze gab den Start von Deck Sherpa (www.decksherpa.com) bekannt, einer Designagentur mit Schwerpunkt auf Präsentationen.

Microsoft PowerPoint ist die beliebteste Software für Präsentationen weltweit. Sei es, um Investoren ein Ständchen darzubringen, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, Produktmerkmale zu beschreiben oder Finanzinformationen zu geben Führungskräfte in Unternehmen und Behörden verwenden PowerPoint-Diashows seit Jahrzehnten auf dem Bildschirm.

Dank der Einfachheit und der schönen Optik werden komplizierte Konzepte einem breiten Publikum vermittelt. Eine gute Idee kann aufgrund einer mittelmäßigen Präsentationsästhetik, bedingt durch schlecht gewählte Bilder, laienhaft gewählte Schriftarten und mangelnde Ausrichtung, auf der Strecke bleiben.

Auch wenn Führungskräfte wissen, wie wichtig der erste Eindruck ist, unterschätzen sie oft, wie wichtig es ist, professionelle visuelle Hilfsmittel zu verwenden. Doch das ändert sich schnell. Präsentationen spielen unabhängig von den rednerischen Fähigkeiten des Vortragenden eine essenzielle Rolle für den Eindruck, den sie hinterlassen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.

"Anders als die meisten Leute denken, sind Animationen in Präsentationen ein wirkungsvolles Mittel, um die Botschaft zu verstärken und die kognitive Belastung zu reduzieren. Häufig werden sie als wenig hilfreicher Schnickschnack abgetan. Dabei können sie aus einer guten Präsentation eine hervorragende machen. Vorlagen spiegeln nur bedingt die Markenpersönlichkeit eines Unternehmens wider", sagt Amit Vengurlekar, Business Head von Deck Sherpa.

Deck Sherpa gehört zu Synapse, dem Kommunikationsdesign-Unternehmen von Prototyze, und ist ein stark wachsendes Studio für Präsentationsdesign, das sich als die geheime Waffe für viele Anwendungsfälle erwiesen hat, von Verkaufsdecks bis hin zu Ausschreibungsantworten.

"Was gut aussieht, wird auch verkauft. Oder zumindest ist es leichter zu verkaufen. Genau so ist es mit Präsentationen. Eine langweilige Präsentation ist vergleichbar mit einem gut geschnittenen Anzug, der den Präsentator auffällig und den Tonfall scharf macht. Die Präsentationsexperten von Deck Sherpa haben einen kleinen Teil dazu beigesteuert, dass viele sagenhafte Transaktionen und berichtenswerte Unternehmensbewegungen zustande kamen. Eine geringe Investition in ein professionell gestaltetes PowerPoint-Deck ist ein zunehmend beliebter Trick, auf den Führungskräfte zurückgreifen. Von Pharmaunternehmen bis zu Fintech-Start-ups, von Fluggesellschaften bis zu Consulting-Riesen die Nachfrage nach gut gestalteten Präsentationen zieht sich durch alle Branchen und Funktionen", sagt Tanmay Modi, CEO von Deck Sherpa.

Um in relativ kurzer Zeit qualitativ hochwertige und einprägsame Ergebnisse liefern zu können, setzen viele Führungskräfte auf das Team von Deck Sherpa, wenn es um aussagekräftige Präsentationen geht.

Ansprechpartnerin für Medienvertreter: Ashwin Kumar contact@decksherpa.com