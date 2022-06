von Jörg Billina, Euro am Sonntag In der Tabelle der weltweit besten Finanzplätze rangiert Brasilien weit vorn. Seit Jahresanfang erzielte der iShares MSCI Brazil ETF 24 Prozent - obwohl die Banco Central do Brazil so kräftig wie kaum eine andere Zentralbank an der Zinsschraube dreht. In nur 14 Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...