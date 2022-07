Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Rund acht Millionen Menschen leben hierzulande mit der häufigsten Form der Zuckerkrankheit, genauer: Diabetes Typ 2. Zu diesem Thema startet jetzt der Podcast "Der Zuckerdetektiv" mit neuen Folgen. Er greift die wichtigsten Fragen rund um die Krankheit auf und liefert viele Informationen zum Thema. Genaueres weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Die erste Folge von "Der Zuckerdetektiv" startet mit der Frage, die sich wohl jeder stellt, wenn er die Diagnose Diabetes Typ 2 erhalten hat:O-Ton Podcast (3 sec.)"Ist Diabetes eigentlich heilbar?"Sprecherin: Die Antwort kennt Anne-Bärbel Köhle vom Diabetes Ratgeber, die zusammen mit Anja Kopf den "Zuckerdetektiv" entwickelt hat:O-Ton Anne-Bärbel Köhle 17 sec."Es wäre nicht richtig zu sagen, er ist heilbar, aber er lässt sich oft umdrehen. Das heißt, wenn man zu hohe Zuckerwerte hatte, und man führt ein gesundes Leben und nimmt möglicherweise ab, dann kann man die Zuckerwerte wieder in den normalen Bereich bringen und zwar für eine sehr lange Zeit oder sogar für immer."Sprecherin: Über die Krankheit gibt es viel zu erfahren. Zum Beispiel: Warum schwankt mein Blutzucker, wenn ich erkältet bin? Kann ich mit Tabletten abnehmen?O-Ton Anne-Bärbel Köhle 10 sec."Diese Punkte greifen wir im Podcast auf und nehmen uns in jeder Folge Zeit, die Antworten zu erklären und zu zeigen, was Betroffene konkret tun können."Sprecherin: Und wer ist die Stimme, die hinter dem Zuckerdetektiv steht?O-Ton Anne-Bärbel Köhle 24 sec."Wir haben einen Host, das ist Sabine Pusch. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und sie begibt sich auf Spurensuche, dabei trifft sie Wissenschaftler:innen oder Betroffene und bringt in so einer knappen halben Stunde das Thema auf den Punkt."Abmoderation: Kooperationspartner für den Zuckerdetektiv sind die Deutsche Diabeteshilfe / Menschen mit Diabetes und die AOK Bayern. Ab dem 1. Juli geht es los, dann gibt es den Zuckerdetektiv zunächst alle zwei Wochen freitags unter www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Außerdem bei Apple Podcasts und Spotify sowie überall sonst, wo es Podcasts gibt.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:PresekontaktKatharina Neff-Neudert:UnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5262202