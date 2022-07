(Berichtigung: Das indirekte Zitat im letzten Satz wurde durch ein direktes Zitat ersetzt. Damit wird klargestellt, dass Fortum im Falle eines anhaltenden oder sich verschärfenden Gasmangels weitere Unterstützung für Uniper als notwendig erachtet.)

ESPOO/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der finnische Mehrheitsaktionär Fortum sieht bei einer Rettung seiner Kraftwerkstochter Uniper auch Deutschland in der Pflicht. Nötig sei eine "nationale und industrieweite Anstrengung", erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme. Wie hoch und wie eine mögliche Unterstützung ausfallen müsste, wollte Fortum nicht kommentieren. Uniper habe eine von Fortum gewährte Kreditfazilität von acht Milliarden Euro "teilweise" ausgenutzt, hieß es weiter. "Als Mehrheitseigentümer von Uniper wollen wir als Fortum dafür sorgen, dass Uniper auch im Falle eines anhaltenden oder sich verschärfenden Gasmangels in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen."/nas/jha/men