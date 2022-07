SIG Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung

SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren



01.07.2022 / 07:00



MEDIENMITTEILUNG 1. Juli 2022 SIG Group AG ("SIG") SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 650 Millionen platziert. Die Struktur des Darlehens mit Nachhaltigkeitsbezug besteht aus mehreren Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und mit festen und variablen Zinssätzen auf marktgerechtem Niveau. Die hohe Nachfrage eines breiten Investorenkreises führte dazu, dass die Transaktion von einem Startbetrag von EUR 300 Millionen aufgestockt wurde. Der Schuldschein verlängert das Fälligkeitsprofil von SIG und erweitert die Investorenbasis auf der Finanzierungsseite. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Darlehens beträgt etwas mehr als fünf Jahre. Die Mittel werden für die Rückzahlung von Brückenfinanzierungen verwendet, die Anfang 2022 für die Akquisitionen von Evergreen Asia und Scholle IPN aufgenommen wurden. Der Schuldschein von SIG ist die bisher grösste Platzierung eines Schweizer Emittenten in diesem Jahr und eine der grössten, die in den letzten zwei Jahren auf dem Markt stattgefunden hat. Die teilnehmenden Investoren setzten sich aus Banken und langfristigen Anlegern aus Europa und Asien zusammen, wobei ein starkes Interesse von institutionellen Schweizer Anlegern zu verzeichnen war. Frank Herzog, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche Platzierung des deutlich aufgestockten Schuldscheindarlehens zeigt, dass Investoren gerade im derzeit anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld die Widerstandskraft unseres Unternehmens und unsere Fähigkeit, Cash zu generieren, zu schätzen wissen.» Kontakt für Investoren: Ingrid McMahon +41 52 543 1224

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir verfolgen unseren "Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist. SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 8.100 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2021 produzierte SIG 45 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 2,5 Milliarden (inkl. Umsatz von Scholle IPN; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen unter www.sig.biz Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/de Zusatzmaterial zur Meldung:



