"Die Übungen sind zwar spielerisch aufgebaut, zielen aber alle darauf ab, das Kind kognitiv zu stärken, so dass es möglichst rasch schwimmen lernt."von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Augsburger, ich kenne kaum ein Kind, dass seine ersten Erfahrungen im Wasser nicht bei First Flow gemacht hat. Wie viele Kinder betreut H2O jährlich in seinen First Flow und Let's Swim-Kursen? Iris Augsburger: Genau, man trifft wirklich immer öfter Leute, die mit ihren Kindern First Flow oder Let's Swim Kurse besuchen. Das freut mich immer sehr. Sogar mein Sohn...

Den vollständigen Artikel lesen ...