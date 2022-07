Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Präsidium der Thurgauer Kantonalbank



01.07.2022 / 08:00



Medienmitteilung vom 1. Juli 2022 Anfang Juli 2022 hat Roman Brunner das Präsidium der Thurgauer Kantonalbank (TKB) übernommen. Der 51-jährige Jurist und Steuerexperte tritt die Nachfolge von René Bock an, der das strategische Führungs-gremium der Bank 14 Jahre lang präsidiert hat und per Mitte Jahr zurückgetreten ist. Roman Brunner ist seit zwei Jahren Mitglied des Bankrates. Um eine fundierte Übergabe an der Spitze der Bank sicherzustellen, hatte ihn der Thurgauer Grosse Rat bereits im Frühling 2021 zum Präsidenten gewählt. Gleichzeitig wurde damals Jeanine Huber-Maurer (36) in den neunköpfigen Bankrat gewählt. Die Wirtschaftsprüferin aus Frauenfeld nimmt Anfang Juli 2022 Einsitz im Risiko- und Prüfausschuss. Legenden zu den Bildern

Bild 1: René Bock (links) hat den Führungsstab im TKB-Bankrat Anfang Juli 2022 seinem Nachfolger Roman Brunner übergeben.

Bild 2: Neues Mitglied ab 1.7.2022: Jeanine Huber-Maurer Infos zu den Mitgliedern des TKB-Bankrats: www.tkb.ch/bankrat ____________ Kontakt für Medien und Investoren



Anita Schweizer, Direktwahl 071/626 69 49, anita.schweizer@tkb.ch

medien@tkb.ch Kurz-Porträt der Thurgauer Kantonalbank

