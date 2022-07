Der Rückzug aus Russland und die Schliessung des Geschäfts in Polen führt zu einmaligen Abschreibungen von rund 125 bis 135 Millionen Franken.Winterthur - Der Rückzug aus Russland und die Schliessung des Geschäfts in Polen schlägt bei Sulzer nun auf die Rechnung durch: Der Industriekonzern schreibt die Vermögenswerte in beiden Ländern ab. Dies führe zu einmaligen Abschreibungen von rund 125 bis 135 Millionen Franken zu aktuellen Wechselkursen, wie das Winterthurer Unternehmen am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

