Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -360 VUZ, die immersive mobile Video-App, gewinnt den Founders Games Award von Webit als Finalist, nachdem sie aus über 3000 Bewerbern für Scale-up-Startups aus der ganzen Welt, die sich drei Monate lang in Wettbewerbsrunden vor globalen Investoren beworben haben, als Finalist ausgewählt wurde.360 VUZ wurde als Finalist ausgezeichnet und konnte sich bei Investoren weltweit einen Namen machen. Während des Wettbewerbs präsentierte 360 VUZ die starken Fähigkeiten der immersiven App, die 360°-Videoinhalte, VR, AR und immersive Erlebnisse live und auf Abruf für die Welt im Metaverse aufnimmt und bereitstellt.Khaled Zaatarah, Gründer und Vorstandsvorsitzender von 360 VUZ, sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, den Global Founders Games Award von Webit zu gewinnen, eine der weltweit größten Herausforderungen für Innovation und Scaleups. Wir sind zuversichtlich, dass diese Auszeichnung uns neue und großartige Wachstumschancen eröffnen wird"Er fügt hinzu: "Unsere Mission ist es, das Ökosystem für VR und das Metaverse aufzubauen, um eine Mainstream-Premium-Plattform für Sportveranstaltungen, Influencer-Auftritte, Konzerte und vieles mehr zu werden. Und wir freuen uns über die Anerkennung durch die Jury von Founders Games und den legendären Tim Draper, und ich möchte allen danken, die unsere globale Reise unterstützt haben."Tim Draper, ein führender VC aus dem Silicon Valley, der Hunderte von VC-Investitionen in einige der besten Unternehmen der Welt getätigt hat und Mitglied der Finaljury des Founders Games Award by Webit ist, sagte: "Zuerst dachte ich, dass 360 VUZ wie jede andere App ist, aber dann wurde mir klar, dass es die nächste leistungsstarke immersive Bibliothek sein wird. Die immersive Video-App hat eine interessante Chance, und die Tatsache, dass sie einen Vorsprung vor der Konkurrenz hat, ist stark und die Tatsache, dass sie zuerst mit Smartphones und dann mit VR-Headsets gearbeitet hat, ist eine gute Idee."Mehr als 200 Investoren - VCs, Business Angels, Family Offices und Dutzende von Unternehmenspartnern aus großen Unternehmen auf der ganzen Welt - beteiligten sich an der Jury und dem kollektiven Intelligenzauswahlverfahren, das den globalen Gewinner ermittelte.360 VUZ hat ein sehr starkes Momentum in der Serie-B-Investitionsrunde, wobei der erste Abschluss der Runde bereits von sehr starken globalen VCs und Investoren, die Decacorns international aufgebaut haben, abgeschlossen wurde. 360 VUZ verhandelt nun mit einigen strategischen Top-Investoren über den zweiten Abschluss der Serie-B-Investitionsrunde.