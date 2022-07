Dies ist der klare südkoreanische Marktführer im E-Commerce. Aus Sicht von MORGAN STANLEY ist COUPANG nach dem jüngsten Ausverkauf eine Chance, die Analysten setzen den Titel in der Erstbewertung auf Overweight und weisen insbesondere auf COUPANGs Stärken in der Logistik-Infrastruktur hin. In die anspruchsvollen Multiples muss das Unternehmen aber auch jetzt nochhineinwachsen. Ab 2024 wird COUPANG in der Lage sein, nachhaltig positive freie Cashflows zu erzielen. Sofern dann der Werbeaufwand zurückgefahren wird, so die Analysten. Die COUPANG-Aktie fiel nach dem Allzeithoch um rund 75 %, was das weitere Abwärtsrisiko etwas begrenzt. Gestern wurden in New York 8,4 Mio. Stück gehandelt, deutsche Börsen bleiben mit rund 1.000 Stück homöopathisch. Um erst nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend einzusteigen, empfiehlt sich ein Stop-Buy etwa an der Marke 15,30 $.



