Wie fühlst du dich eigentlich in der derzeitigen Börsenkrise? Sind die Aktienkurse für dich schon so weit gesunken, dass du darüber nachzudenken, eventuelle Nachkäufe zu tätigen? Dann könntest du dich in allerbester Gesellschaft befinden. Denn wo man auch hinhört ist dies eines der vorherrschenden Themen. Schauen wir uns dazu doch einfach einmal die Entwicklung der großen Indizes an. Vielleicht ist hier ja nun tatsächlich langsam ein Niveau erreicht sein, das Nachkäufe attraktiv erscheinen lässt. ...

