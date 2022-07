Moderna: Omnikron-Impfstoff im Oktober, Kursrallye schon jetzt? >>> BREAKOUT-SETUP mit <<<

Heißer Corona-Herbst erwartet! Moderna (MRNA) steht mit Impfstoff-Varianten für Omnikron BA.1, BA.4 und BA.5 bereit . Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: MRNA ISIN: US60770K1079

Chart vom 27.06.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 142.85 USD

Rückblick: Das weit verbreitete Gefühl, dass die Corona-Pandemie besiegt ist, hat auch das Interesse an den Impfstoffaktien abflauen lassen und so hat die Moderna-Aktie rund 41 Prozent ihres Kurses in den vergangenen sechs Monaten einbüßen müssen. Die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte weckt jedoch Erwartungen, dass es bald wieder in Richtung der alten Höchststände gehen könnte.





Meine Expertenmeinung zu MRNA:

Meinung: Moderna ist dank der erfolgreichen Entwicklung seines MRNA-Impfstoffes 2021 in die Gewinnzone gerutscht. Mit einem KGV 2021 von 8.97 und KGV 2022e von 5.2 sieht das Wertpapier günstig bewertet aus. Frischer Schwung könnte mit einer neuen Corona-Welle im Herbst kommen. Das Unternehmen sieht sich für die Omnikron-Varianten BA.1, BA.4 und BA.5 mit angepassten Vakzinen gut gerüstet und könnte ab Oktober liefern. Entsprechende Anforderungen liegen von der US-Gesundheitsbehörde FDA bereits vor und werden in Kürze auch von der Europäische Zulassungsbehörde EMA erwartet.

Setup:

Mögliches Setup: Für unser Long-Setup ist die Widerstands- und Triggerline bereits sauber ausgebildet, auf der Unterseite bekämen wir im Idealfall noch ein weiteres, höheres Pivot-Tief dazu. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 22. Juni. Moderna meldet aktuelle Geschäftszahlen am 3. August, so dass auch ein längerer Swingtrade infrage käme. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MRNA.

Veröffentlichungsdatum: 01.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/us60770k1079/