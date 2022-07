Automatisierte Selbstregulierung der Kryptobranche in Diskussion Handelsplattform DyDx migriert auf Cosmos-Blockchain von Lena ElDeeb, Research Associate und Karim AbdelMawla, Research Associate Im Laufe der Woche haben die Krypto-Märkte eine leichte Erholung vollzogen: Während der gesamte Markt um rund 11 Prozent wuchs, stiegen der Bitcoin-Kurs seit 21. Juni um 4,7 Prozent und der Ethereum-Kurs um 9,4 Prozent an. Dennoch bleibt die Stimmung höchst angespannt - einige Beobachter sehen in der rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...