DJ Ifo: Lebensmittelpreise werden in den kommenden Monaten weiter steigen

BERLIN (Dow Jones)--Die Lebensmittelpreise werden einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge in den kommenden Monaten weiter steigen. In anderen Bereichen, wie etwa der Industrie oder im Bau, sanken die Preiserwartungen für die kommenden Monate hingegen.

Fast jeder der befragten Lebensmittelhändler plant höhere Preise. So lagen die Preiserwartungen der Einzelhändler für Nahrungs- und Genussmittel bei 98,9 Punkten. Auch in den übrigen Sparten des Einzelhandels will eine Mehrheit der Befragten die Preise anheben. Dort stiegen die Preiserwartungen auf 78,6 Punkte, von zuvor 75,5.

"Damit dürften die Inflationsraten vorerst weiter hoch bleiben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Allerdings gibt es auch erste Anzeichen dafür, dass die Inflationsrate im späteren Verlauf des Jahres allmählich wieder sinken könnte. Denn die Preiserwartungen in einigen Wirtschaftszweigen, deren Produktion dem Konsum vorgelagert ist, sind bereits das zweite Mal in Folge gesunken."

Demnach fielen die Preiserwartungen in der Industrie auf 59,7 Punkte, von zuvor 66,7. Im Baugewerbe sank der Punktestand auf 50,0 Punkte, von zuvor 56,0, und im Großhandel auf 57,4 Punkte, von zuvor 68,1. Nur bei den Dienstleistern blieben die Preiserwartungen weitgehend unverändert bei 47,1 Punkten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.