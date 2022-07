DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf weiter aufwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im frühen Handelsverlauf am Freitag gegen 8.20 Uhr nach der über 200-Ticks-Rally am Vortag weitere 30 Ticks höher bei 149,06 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 148,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 149,46, das -tief bei 148,73 Prozent. Umgesetzt wurden 20.933 Kontrakte. Die Helaba sieht die nächsten Widerstände bei 149,69 und 151,10. Der Aufwärtstrend verläuft bei 146,1 Prozent.

Impulse könnten am Nachmittag vom ISM-Index in den USA ausgehen sowie von den US-Bauausgaben. Die Inflationsdaten in Europa sowie die europäischen Einkaufsmanager-Indizes in der zweiten Lesung dürften nur bei unerwartet großen Abweichungen eine Rolle spielen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2022 02:28 ET (06:28 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.