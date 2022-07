DGAP-News: Heise Haus GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Heise Haus GmbH plant die Begebung einer börsennotierten 6,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro



01.07.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Heise Haus GmbH plant die Begebung einer börsennotierten 6,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Innovativer Full-Service-Anbieter von vollständig vorgefertigten, nachhaltigen und energieeffizienten Modulhäusern

Anleihemittel ausschließlich für zusätzliches organisches Wachstum vorgesehen

Möhrendorf, 1. Juli 2022 - Die Heise Haus GmbH plant die Begebung einer nachrangigen Anleihe (ISIN: DE000A30VK62) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 6,5 % p.a. ausgestattet ist. Interessierte Anleger können die Anleihe ab dem 4. Juli 2022 über die Unternehmenswebsite unter www.heisehaus.de/ir und vom 25. Juli 2022 bis 24. August 2022 über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch unter www.seedmatch.de/heisehaus zeichnen. Die Anleihe soll voraussichtlich am 31. August 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.



Die Heise Haus GmbH ist ein inhabergeführter, innovativer Full-Service-Anbieter von vollständig vorgefertigten, nachhaltigen und energieeffizienten Modulhäusern für Privat- und Gewerbekunden in der DACH-Region. Dank hoher Standardisierung, konsequenter Prozessdigitalisierung und effizienter Energielösungen wird ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis geboten - mit Kosten für die Immobilienbesitzer im Bereich der monatlichen Warmmiete. Die Komplettleistung auf Basis des skalierbaren, integrierten Geschäftsmodells umfasst Planung, Pachtgrundstück, Finanzierungsvermittlung, Produktion und schlüsselfertige Übergabe. Durch die ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Wertschöpfung aus einer Hand lässt sich mit Heise Haus der Traum vom bezahlbaren Eigenheim in bis zu zwölf Monaten realisieren.



Volker Heise, Geschäftsführer der Heise Haus GmbH: "Mit unseren jederzeit erweiter- und reduzierbaren Modulhäusern bedienen wir den steigenden Bedarf an Wohnraum und den weit verbreiteten Traum vom Eigenheim. Wir agieren in einem wachstumsstarken Marktumfeld, das von einer angespannten Angebotslage, einer niedrigen Wohneigentumsquote in der DACH-Region und einem intakten Trend zu Holz-Fertighäusern, wie wir sie anbieten, geprägt ist. Dank der konsequenten Besetzung der Megatrends Voll-Vorfertigung und Digitalisierung erwarten wir für die kommenden Jahre ein dynamisches Wachstum, das wir insbesondere durch die neue Anleihe finanzieren möchten."



Die Heise Haus GmbH plant, die zufließenden Mittel aus der festverzinslichen, börsennotierten 6,5 % Anleihe in zusätzliches organisches Wachstum zu investieren. Im Fokus steht insbesondere der Aufbau einer eigenen Produktion im Raum Dessau, um nachhaltig Abläufe zu automatisieren, Transportwege und -kosten zu sparen sowie die Stückkosten pro Modul zu senken. Darüber hinaus sollen die Anleihemittel für Investitionen in IT und Marketing sowie in die Gewinnung von Fachpersonal, als Liquiditätsreserve für die Umsetzung von Projekten sowie für die Realisierung eigener Village-Projekte in Deutschland verwendet werden.



Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Heise Haus GmbH (www.heisehaus.de/ir) verfügbar.



Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin Heise Haus GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 6,5 % p.a. ISIN/WKN DE000A30VK62/A30VK6 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist: Zeichnungen vom 4. Juli 2022 bis 29. Juni 2023 über die Emittentin unter www.heisehaus.de/ir möglich

Zeichnungen vom 25. Juli 2022 bis 24. August 2022 über www.seedmatch.de/heisehaus möglich Valuta 31. August 2022 Laufzeit 5 Jahre: 31. August 2022 bis 30. August 2027 (einschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 31. August eines jeden Jahres (erstmals am 31. August 2023) Rückzahlungstermin 31. August 2027 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht besichert, nachrangig Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 31. August 2024 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 31. August 2025 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativerklärung, Ausschüttungsbegrenzung, Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor DICAMA AG



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.



Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.heisehaus.de/ir einsehbar sind.



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen der Geschäftsführung der Emittentin beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Emittentin insbesondere in der Bau- und Immobilienbranche, und die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse). Die Emittentin übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

01.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de