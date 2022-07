Andritz kauft in Italien zu: Bonetti ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Schaber-, Kreppschaber- und Streichklingen sowie Schaberhalterungen und liefert auch Serviceleistungen für Papiermaschinen. Das Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern hat einen Jahresumsatz von ca. 25 Mio. Euro und betreibt fünf Produktionsstandorte, davon zwei in Italien (Lainate, Mailand und Cantalupo, Varraze), einen in Sturtevant, WI, USA, einen in Hagen, Deutschland und einen in St. Louis de France, Kanada. Andritz CEO Joachim Schönbeck: "Mit Bonetti haben wir einen weltweit tätigen Hightech-Lieferanten erworben, der wesentliche Services und Verschleißteile für die Papierindustrie anbietet. Die Akquisition entspricht genau unserer langfristigen Strategie, ...

