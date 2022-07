Unterföhring (ots) -Stark. Stärker. MAXX. ProSieben MAXX feiert doppelten Quotenrekord: Der Juni ist der erfolgreichste Monat aller Zeiten mit 2,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Gleichzeitig freut sich ProSieben MAXX über das erfolgreichste 1. Halbjahr seit Sendestart 2013 mit 1,8 Prozent Marktanteil. Dabei punktet der Sender in allen vier Programm-Säulen:Gefragte Anime-Serien am Vorabend. "Detektiv Conan", "Boruto", "Dragon Ball Super" oder "One Piece" (Bestwert: 6,1 Prozent Marktanteil, 14-49 J., 23.03.2022) sind die ProSieben MAXX-Quotengaranten in der Access Prime in den ersten sechs Monaten des Jahres.Spitzenquoten für Factual-Programme. "Border Patrol Ireland - Einsatz an der Grenze" verzeichnet mit 10,9 Prozent (14-49 J., 31.05.2022) den höchsten Marktanteil aller ProSieben MAXX-Sendungen (außerhalb der NFL) im 1. Halbjahr 2022.Stark. Stärker. Football. Im Sportbereich begeistert "ran Football" bis zu 11,9 Prozent (14-49 J., 14.02.2022) der Zuschauer:innen. Erfolgreich auch mit Europa: Seit dem Start der zweiten Spielzeit im Juni 2022 fährt die European League of Football (ELF) regelmäßig Bestwerte von bis zu 4,2 Prozent Marktanteil (19.06.2022) ein.US-Fiction erfolgreich in der Prime Time. Bis zu 4,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen bringt ProSieben MAXX mit seinen Sitcoms wie "Two and a half man" im Juni zur besten Sendezeit zum Lachen.Jede Menge Spitzen-Football im 2. Halbjahr. Immer sonntags laufen die Spiele der ELF. Und ab August heißt es auf ProSieben MAXX wieder: Rasen frei für "ran NFL" und die College-League NCAA. Wer holt sich den Super-Bowl LVII und tritt in die Fußstapfen der Vorjahressieger Los Angeles Rams?Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 01.07.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Christoph KörferCommunications & PRSprecher ProSieben MAXXphone: +49 (0) 89 95 07 - 1178email: christoph.koerfer@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5262289