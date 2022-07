Berlin (ots) -Mit der Gründung der "Global Nation Consulting GmbH" (GNC) hat in Berlin eine neue Beratungsagentur für integrierte Kommunikation und Nation Branding ihre Tätigkeit aufgenommen. Das Unternehmen berät internationale Unternehmen, staatliche Organisationen und Verbände in den Bereichen internationale Außen- und Sicherheitspolitik, Diplomatie, Wirtschafts- und Medienberatung.Chairman und Gesellschafter ist der Berliner Kommunikations-Manager Hans-Erich Bilges. "Die GNC verfügt über ein kompetentes Kontaktnetzwerk zu Vertretern aus Diplomatie, Politik, Wirtschaft, Medien und Interessenverbänden sowohl in den politischen Zentren Europas wie Berlin und Brüssel."Unser Ziel ist es, relevant über die Anliegen unserer Auftraggeber zu informieren. So schaffen wir das notwendige Verständnis in einem internationalen Umfeld für unsere Klienten."Uwe Wolff, Gesellschafter und Mit-Gründer: "Eine Beratung bedarf ausgeprägter, langjähriger und multidisziplinärer Kompetenzen. Nur so lassen sich Politiker, Journalisten, Diplomaten und Wirtschaftsführer erreichen und beraten."Grundlage der erfolgreichen und kompetenten Beratungstätigkeit von GNC sind die leitenden Manager des Unternehmens. Sie verfügen über langjährige, internationale Berufserfahrungen in leitenden Funktionen von Wirtschaft, Medien und Politik und Krisen-PR.Ergänzt wird das Führungsteam von GNC durch einen hochkarätig besetzten Beirat aus Wirtschaft, Diplomatie, Politik, Wissenschaft und Medien (www.gnc-berlin.de).Den Ansatz von Global Nation Consulting beschreibt Managing Partner Elmar Jehn: "Wer in der Öffentlichkeit kommuniziert, konkurriert nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern steht auch in einem Wettbewerb um Glaubwürdigkeit und Authentizität. Menschen wollen klar, faktisch und transparent informiert werden."Bilges: "Die Welt befindet sich derzeit auf vielen Ebenen im Umbruch. Darauf stellt sich auch unsere Art der Kommunikation ein. Wir konzentrieren uns auf neue, intelligente Wege und Formen, die kommunikativen Inhalte zu transportieren. Wir freuen uns, in einem kompetitiven Umfeld anzutreten und unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen zu dürfen."Pressekontakt:Global Nation ConsultingElmar JehnKurfürstendamm 21510719 Berlinphone: +49 30 515652280Email: office@gnc-berlin.comOriginal-Content von: Global Nation Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164088/5262293