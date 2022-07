Am 22.06.2022 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG in Würzburg statt. Dabei standen auch zwei Neuwahlen bei den Aufsichtsräten an. Peter Przybilla und Christian Leimeister schieden turnusmäßig aus dem Gremium aus und wurden mit absoluter Mehrheit ...

