Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Klar weiter nach unten ging es gestern auch für die heimische Börse, nach den Verlusten zur Wochenmitte musste der ATX weitere 2,4% nachgeben. Im Späthandel brachte vor allem eine schwache Eröffnung an der Wall Street die Kurse unter zusätzlichen Druck, allerdings waren sie bereits am Morgen mit deutlichen Abgaben in den Handel gestartet, Inflationssorgen und Rezessionsängste bestimmten das Handeln der Marktakteure. Wie schon am Vortag war die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen wieder sehr dünn, lediglich eine Analystenstimme sorgte für etwas Bewegung, die Erste Group hob das Kursziel für AT & S deutlich auf 75,0 Euro an, der Leiterplattenhersteller konnte sich daraufhin in dem ansonsten ...

