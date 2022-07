AIR FP - Pegasus mit Festbestellung von acht weiteren Airbus A321neoBAER SW - Julius Bär legt litauischen Altfall durch Vergleich beiLAM IM - Lamborghini will EU1,8 Milliarden investieren: CEO zu SoleLONN SW - Lonza baut neue kommerzielle Grossanlage in Stein NOVN SW - Novartis tendiert zu Spinoff von Generikasparte Sandoz: KreiseSUN SW - Sulzer schreibt Vermögenswerte in Russland, Polen großteils abWIE AV - Wienerberger sieht Gj ber. Ebitda etwa EU900 MioZAG AV - Zumtobel Gj Ebit schlägt Erwartungen ARN SW - Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat in einem Werk in Wieze in Belgien Salmonellen festgestellt. Die Produktion wurde eingestellt und die Auslieferung unterbrochen, wie der Schweizer Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen ist ein weltweit führender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...