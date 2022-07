HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens trotz einer Milliarden-Abschreibung auf Siemens-Energy-Aktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Unter normalen Bedingungen würde der Markt über so etwas hinwegsehen, in aktuellen Zeiten aber sei dies nicht so einfach, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Situation erinnere ihn an eine ähnliche Maßnahme im letzten Jahr bezüglich des Joint Ventures mit Valeo. Damals sei der Anteil als wertlos abgeschrieben worden, um kurz später wieder einen Gewinn damit zu verbuchen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007236101