Das Unternehmen wird künftig gemeinsam mit der Q Energy France SAS zur Holdinggesellschaft Q Energy Solutions SE gehören. Die Gruppe will in Europa Lösungen für Photovoltaik, Windkraft, Energiespeicher und grünen Wasserstoff anbieten und verfügt eigenen Angaben zufolge über ein Projektportfolio von zwölf Gigawatt.Q Energy Europe GmbH heißt ab sofort die frühere Kraftwerkssparte der Hanwha Q-Cells GmbH. Zusammen mit Q Energy France SAS wird sie künftig unter dem Dach der neuen Holdinggesellschaft Q Energy Solutions SE firmieren. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese Holding wird demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...