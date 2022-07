Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307) will für das vergangene Geschäftsjahr 2021/22 eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie ausschütten, nachdem im letzten Jahr 0,20 Euro ausbezahlt wurden. Beim aktuellen Börsenkurs von 7,07 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 4,95 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 29. Juli 2022 statt. Auszahlung der Dividende ist der 5. August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...