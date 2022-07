Erholungsversuche in den Aktienindizes wurden zuletzt immer wieder von aufflammenden Zins- und Rezessionssorgen erstickt, noch ehe sie sich richtig entwickeln konnten. Das Handelsgeschehen am gestrigen Donnerstag (30.06.) dokumentierte einmal mehr, wie fragil die aktuelle Situation an den Aktienmärkten gegenwärtig ist. Erschwerend kam gestern noch hinzu, dass schwache US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Für unsere drei heutigen Protagonisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...