Die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) taucht ab wie ein U-Boot. Obwohl das Unternehmen endlich die EU-Zulassung für seinen Corona-Impfstoff bekommen hat, verliert das Papier binnen einer Woche fast -20% auf aktuell 10,60 €. Was können Anleger hier noch erwarten? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten und betreibt Produktionsstätten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...