In Zeiten von schwachen Konsumdaten setzen viele Anleger von Amazon all ihre Hoffnung auf Rabattaktionen wie dem bald bevorstehenden Prime Day. Der findet am 12. Und 13. Juli statt und soll nicht nur zum Kauf von Produkten aller Art, sondern auch zum Abschluss einer Prime-Mitgliedschaft animieren. Bisher fand das Ganze einmal im Jahr statt."CNBC" will nun aber erfahren haben, dass für den Herbst ein zweiter Prime Day von Amazon (US0231351067) geplant sein könnte. Einen genauen Termin scheint es allerdings noch nicht zu geben und der E-Commerce-Gigant selbst ...

