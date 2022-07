windeln.de Aktie bei 13,00 oder 14,00 EUR, sogar noch höher, noch nicht einmal so lange her. Unter Kursmasstäben Ewigkeiten. Mitgerissen von einer Euphoriewelle im Umfeld der Meme-Aktien sah man in windeln.de ein analoges Investment am deutschen Markt zu AMC oder Gamestop in den USA. Aber die Fortsetzung und Häufung von nicht erreichten Prognosen, nicht erreichten Break-Even Ansagen liessen die Aktie schnell wieder in Regionen von sogar unter einem Euro fallen. Vorher hatte man im Juli 2021 noch eine Kapitalerhöhung zu 1,30 EUR je Aktie durchgeführt, um die laufenden operativen Verluste auszugleichen. ...

