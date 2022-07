Naumburg (ots) -In Sachen Digitalisierung liegt Deutschland hinten. Spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, wo es hapert: In Wirtschaft, Bildung und Verwaltung. Prof. Dr. Key Pousttchi hat das Thema Digitale Transformation über 20 Jahre an Universitäten erforscht. Nun hat er in Naumburg/Saale ein Institut für Digitale Transformation eröffnet. Sein Ziel: Deutschland bei der Digitalen Transformation nach vorne bringen."Die Digitalisierung ist überlebenswichtig für die deutsche Wirtschaft", betonte Dr. Joachim Lang, bis Mai 2022 Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, bei der Institutseröffnung in seinem Grußwort. Der Bedarf an einem solchem Institut sei "riesengroß", denn Deutschland falle gegenüber anderen Ländern immer weiter zurück: Industrie 4.0 treffe auf Verwaltung 1.0, auch große Teile des Mittelstandes hätten Nachholbedarf.In seiner Antrittsvorlesung anlässlich der Institutseröffnung sagte Pousttchi, Digitalisierung müsse als Dreieck aus Technik, Wirtschaft und Mensch/Gesellschaft betrachtet werden. Dabei entscheide sich Erfolg vor allem bei der Beherrschung der vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen diesen Faktoren: "Digitale Transformation sollte nicht von Amateuren gestaltet werden, sondern von Profis. Denn sie ist kein Lifestyle-Thema, sondern eine Ingenieuraufgabe."Das wi-mobile Institut für Digitale Transformation setzt die Arbeit seines Lehrstuhls fort und bearbeitet auf neutraler wissenschaftlicher Grundlage technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen zur Digitalisierung. Außerdem wird es kostenfreie Angebote zur digitalen Bildung für Schulen zur Verfügung stellen und auf Universitätsniveau Weiterbildungen für Journalisten, Politiker und Berufstätige anbieten, in denen es darum geht, die digitale Welt allumfassend verstehen und gestalten zu können.Seine Prognose: Wenn Deutschland nicht wieder Anschluss gewinne, könne die Gestaltung des Landes künftig von Designentscheidungen der Apple, Google, Facebook und Amazon dieser Welt abhängen. Das gelte es zu verhindern. Pousttchi kündigte an, bis Herbst 10 Thesen zur Digitalen Transformation Deutschlands zu entwickeln. "Wir müssen die digitalisierte Gesellschaft neu denken - und zwar mit unseren Werten", so sein Credo.Ausdrücklich begrüßte der Digitalexperte das Ziel der Landesregierung Sachsen-Anhalt, dass jeder Haushalt einen Glasfaseranschluss bekommen soll und die Politik die Partner dafür zusammenbringen will.Pressekontakt:wi-mobile Institut für Digitale TransformationSalzstr. 1, Naumburginfo@wi-mobile.dewww.wi-mobile.dePressekontakt:Fröhlich PR GmbH0921 75935-50t.steinlein@froehlich-pr.deOriginal-Content von: wi-mobile Dr. Pousttchi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113151/5262563