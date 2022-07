Köln (ots) -Im Jahr 1991 starb der damals 27-jährige Ghanaer Samuel Kofi Yeboah bei einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im saarländischen Saarlouis. Die Ermittlungen wurden seinerzeit sehr schnell eingestellt. Hinweise auf ein rassistisches Motiv gebe es nicht, hieß es. Erst gut 30 Jahre später kommt durch neue Ermittlungen wieder Bewegung in den Fall und ein polizeibekannter Neonazi wird als mutmaßlicher Täter festgenommen.Es bleiben viele Fragen: Welche Rolle spielten Behörden, Justiz und Politik im Saarland? Wo wurde weggeschaut, bagatellisiert, wo wurden womöglich wichtige Erkenntnisse verschleppt, gar vertuscht? Autor Jochen Marmit hat den Fall rekonstruiert und unter anderem mit Opfern, Anwohner:innen und Ermittler:innen gesprochen.'Mordfall Yeboah - Doku über die späte Verfolgung rechter Gewalt' heißt das ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 6. Juli 2022, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Der heutige Polizeipräsident des Saarlandes entschuldigte sich inzwischen öffentlich für die damalige fehlerhafte Ermittlungsarbeit. Die Stadt Saarlouis lehnt es hingegen bis heute ab, in Erwägung zu ziehen, dass es sich um eine fremdenfeindliche Tat handeln könnte. Ungeklärt sind nach wie vor Verbindungen zu ähnlichen Taten: In Saarlouis und Umgebung gab es allein von 1990 bis 1992 rund 20 Brandanschläge.Die Geschädigten warten weiterhin auf Antworten, mahnen eine konsequentere Verfolgung rechter Gewalt an. Auch im Gedenken an Samuel Kofi Yeboah.Jochen Marmit ist Radiojournalist und Moderator. Seit 2002 arbeitet er für den SR/ARD. Als Feature-Autor war er nominiert für den Prix Italia (2015) mit '14/18 - An die Schaufeln! À la pelle! Deutsch-Französische Grabungen an der Westfront des Großen Krieges' und für den Deutschen Radiopreis (2016) mit 'Mythos Hurenparadies'.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Mittwoch, 06. Juli 2022, 22:05 UhrSWR Freitag, 08. Juli 2022, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 09. Juli 2022, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 09. Juli 2022, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 09. Juli 2022, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 10. Juli 2022, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 10. Juli 2022, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 10. Juli 2022, 18:04 UhrRegie: Denise DreyerRedaktion: Michael Thieser (SR)Redaktion im WDR: Thomas NachtigallEine Produktion des Saarländischen Rundfunks für das ARD radiofeature 2022.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch unsere Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5262560