London (ots/PRNewswire) -Der Studentenwettbewerb Design to Nurture the Planet zur Unterstützung des SDG-Programms der Vereinten Nationen gibt die Gewinner seiner drei Hauptpreise bekannt.Der jüngste Wettbewerb von BE OPEN zielte darauf ab, das Talent und die Kreativität der globalen Gemeinschaft auf SDG2: Kein Hunger zu konzentrieren. Unter dem Motto Kein Hunger geht es bei SDG2 nicht nur um die Beendigung des Hungers, sondern auch um die Erreichung von Ernährungssicherheit und verbesserter Ernährung sowie die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden innovative Lösungen gesucht, die dazu beitragen können, unsere Ernährungssysteme umzugestalten, um die Ernährungsunsicherheit zu beenden und bessere Bedingungen für eine gerechte und ökologisch wohlhabende Welt zu schaffen.Alle in Frage kommenden Beiträge wurden anhand einer Kombination von Kriterien wie Durchführbarkeit, Machbarkeit und Attraktivität des Entwurfs, Nachweis einer umfassenden Recherche und kreativer Wert der vorgeschlagenen Lösung bewertet, und die Preise wurden wie folgt vergeben:- Der erste Preis in Höhe von 5.000 Euro geht an Helena Markus aus Tallinn, Estland, die Sys-Stem entwickelt hat, ein Blockchain-basiertes System für die Lebensmittelproduktion und -verteilung. Blockchain als Datentechnologie kann dazu beitragen, die Herausforderungen der Lebensmittelversorgung zu bewältigen, indem Datenfehler in der Kette Erzeuger-Lieferant-Verbraucher behoben werden und die Effizienz auf jeder Stufe gesteigert wird. Transparenz von Prozessen, Nachhaltigkeit, schnelleres Feedback und Regulierung sind nur einige Vorteile der Blockchain-Technologie, von denen die Lebensmittelindustrie profitieren kann.- Der zweite Preis in Höhe von 3.000 Euro geht an Riccardo Mirarchi aus Mailand, Italien, für sein Projekt Urban Gardens, das die Umwidmung verfügbarer städtischer Flächen in nachhaltige Lebensmittelproduktionsstätten fördert, die von Nachbarschaftsgemeinschaften betrieben werden. Das Projekt bietet Einblicke in den nachhaltigen Lebensmittelanbau, relevante Technologien und Materialien sowie praktische Anleitungen, die es den Stadtbewohnern ermöglichen, ihre eigenen frischen Lebensmittel anzubauen, die lokale Artenvielfalt zu unterstützen und Abfälle wiederzuverwenden und zu recyceln.- Der dritte Preis in Höhe von 2.000 Euro geht an Maria Balash aus Basel, Schweiz, für die interaktive Online-Plattform Seed Sync., die darauf abzielt, Menschen für den gemeinsamen Anbau von frischen Lebensmitteln und den gemeinsamen Anbau im Allgemeinen zu gewinnen, indem sie ihnen eine Plattform bietet, auf der sie neue Freunde finden, ihre Bemühungen bündeln und Erfahrungen, Know-how, Materialien, Saatgut usw. austauschen können. Die Plattform ermöglicht Patenschaften, wohltätige Aktivitäten, Gemeinschaftsinitiativen usw.BE OPEN ist eine globale kulturelle und soziale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik, deren Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterklassen und kulturellen Veranstaltungen Lösungen für morgen zu entwickeln.Pressekontakt:Lilia Valieva,BE OPEN Press,+7 495 937 2362,press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160877/5262639