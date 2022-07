Der EuroStoxx50 legt am späten Vormittag um 0,31 Prozent auf 3465,61 Punkte zu.Paris / London - Europas Börsen haben am Freitag nach anfänglichen Verlusten in die Gewinnzone gedreht. Der EuroStoxx50 legte am späten Vormittag um 0,31 Prozent auf 3465,61 Punkte zu. Der französische Cac 40 gewann 0,5 Prozent auf 5952,25 Punkte und der britische FTSE 100 stieg um 0,36 Prozent auf 7194,88 Zähler. Mit stabilisierten US-Futures im Rücken erholten sich die europäischen Börsen im...

