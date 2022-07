Zusammen mit einem Konsortium aus Forschung und Wirtschaft hat Adaptive Balancing Power (ABP) in Bensheim an der Bergstraße mit dem Bau einer neuartige Pantographen-Schnellladestation begonnen, die eine flexible Zwischenladung von Elektrobussen ermöglichen soll. Der Betriebsstart ist für September geplant. Das Besondere, so schreibt ABP in einer Pressemitteilung: "Durch den Einsatz moderner Hochleistungs-Schwungmassespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...