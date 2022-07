DJ China Southern will 96 Airbus-Flugzeuge kaufen

Von Justina Lee

NEW YORK (Dow Jones)--Die China Southern Airlines Co will zum Listenpreis von 12,25 Milliarden US-Dollar 96 Maschinen beim europäischen Flugzeughersteller Airbus SE bestellen. Wie China Southern mitteilte, plant die Fluggesellschaft den Erwerb von Schmalrumpfflugzeugen des Typs A320neo, die voraussichtlich zwischen 2024 und 2027 ausgeliefert werden. Durch den Kauf der Flugzeuge soll die Kapazität des Unternehmens um etwa 13 Prozent erhöht werden.

Wie viele ihrer Konkurrenten ist auch die Fluggesellschaft stark von der Covid-19-Pandemie betroffen, die den Geschäfts- und Urlaubsreiseverkehr weltweit einschränkt. Die Fluggesellschaften verzeichnen eine Belebung des Reiseverkehrs, da die Länder begonnen haben, die Covid-19-Beschränkungen zu lockern.

