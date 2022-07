So reagieren Verbraucher in Deutschland auf steigende Preise (djd). Die stark gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie engen den finanziellen Spielraum vieler Menschen in Deutschland ein, eine Entspannung ist nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund haben viele ihr Einkaufsverhalten geändert: 58 Prozent achten laut Statista vermehrt auf Sonderangebote, 39 Prozent setzen zudem auf günstige Eigenmarken anstelle von Markenprodukten. Mindestens genauso wirkungsvoll ist es, das eigene Einkaufsverhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...