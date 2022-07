Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge gestiegen, dieses Mal um rund 4,6K Kontrakte, wie die CME Group vorläufig mitteilte. Im gleichen Zeitraum stieg das Volumen um fast 63.000 Kontrakte und verzeichnete damit ebenfalls den zweiten Anstieg in Folge. Gold: Tür offen für einen Rückgang auf $1.780 Der ...

