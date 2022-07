ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Uniper nach der wegen Gasknappheit kassierten Jahresprognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Sam Arie verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf Spekulationen über einen neuen Ansatz zur Preisgestaltung bei Gasverträgen, um den steigenden Kosten gerecht zu werden. Dass die Regierung nunmehr die Netzentgelte basierend auf Daten einer neuen Clearingstelle erheben könnte, berge Vorteile, schrieb Arie. So könnten die zusätzlichen Gaskosten gleichmäßiger über den Markt verteilt werden. Nicht klar sei allerdings, wie schnell dieser neue Berechnungsansatz umgesetzt werden könne./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

