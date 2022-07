DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Hongkong blieben die Börsen wegen des Tags der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen. In den USA findet ein lediglich bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.776,25 -0,3% -20,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.478,00 -0,4% -29,7% Euro-Stoxx-50 3.443,60 -0,3% -19,9% Stoxx-50 3.430,12 -0,6% -10,2% DAX 12.773,51 -0,1% -19,6% FTSE 7.151,04 -0,3% -2,9% CAC 5.919,84 -0,1% -17,2% Nikkei-225 25.935,62 -1,7% -9,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 149,53 +0,75

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,23 105,76 +2,3% 2,47 +50,0% Brent/ICE 111,64 109,03 +2,4% 2,61 +49,0% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 147,00 145,37 +1,7% 2,49 +46,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,54 1.807,32 -0,9% -16,79 -2,1% Silber (Spot) 19,74 20,27 -2,6% -0,54 -15,3% Platin (Spot) 885,05 897,13 -1,3% -12,08 -8,8% Kupfer-Future 3,58 3,71 -3,6% -0,14 -19,4%

Die Ölpreise erholen sich leicht von den jüngsten Abgaben. Dennoch könnte der dritte Wochenverlust in Folge zu Buche stehen. Die Befürchtungen nehmen zu, dass die Straffungen der Notenbanken und die steigende Inflation das globale Wachstum belasten und die USA und andere große Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen werden, was die Nachfrage nach Öl verringern würde.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag vor dem verlängerten Wochenende starten. Im Verlauf könnte es daher zu Positionsanpassungen kommen. Dazu kommt ein enttäuschender Ausblick des Halbleiter-Konzerns Micron Technologies. Investoren konzentrieren sich nach wie vor auf die anhaltend hohe Inflation, welche die Zentralbanken gezwungen hat, die jahrelange Politik des lockeren Geldes zu beenden und die Zinssätze schneller zu erhöhen. Dieser Positionswechsel hat die Ängste vor einer Verlangsamung des Wachstums, was zu einer Rezession führen könnte, verstärkt. Für Bewegung könnten auch die nach der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Für die Aktie von Micron Technologies geht es vorbörslich abwärts. Der Halbleiterhersteller hatte zwar im dritten Quartal kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vermeldet, jedoch einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal geliefert. Die Aktien des Kaufhausbetreibers Kohl's knicken ein, nachdem CNBC berichtet hat, dass die Gespräche über eine Übernahme durch die Franchise Group beendet wurden. Der Bericht berief sich auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 52,0 vorläufig: 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 57,0 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 56,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert- Europas Börsen zeigen nach dem jüngsten Abverkauf am Freitagmittag gewisse Stabilisierungsansätze. Im Handel wird der Entwicklung allerdings keine große Bedeutung beigemessen. "Die Rezessionssorgen haben den Markt voll im Griff", so ein Marktteilnehmer. Ein im Juni erneut deutlicher als erwartet zugenommener Preisdruck in Europa belastet nicht. Der Grund dürfte darin liegen, dass die zunehmenden Rezessionsrisiken dafür sprechen, dass die Zentralbanken gezwungen sein könnten, schon bald einen moderateren geldpolitischen Kurs einzuschlagen. Die Verbraucherpreise in der Eurozone stiegen im Juni um 0,88 Prozent gegenüber dem Vormonat, erwartet wurde ein Plus von 0,6 Prozent. Bei den Stoxx-Branchenindizes liegt Technologie mit einem Minus von 1,5 Prozent zusammen mit Rohstoffen (-1,8%) klar am Ende. Dazu tragen vor allem sehr schwache Kurse von Halbleiteraktien bei nachdem in den USA Micron in ihrem Ausblick von einer schwächelnden Nachfrage sprach. Infineon und ASML verlieren bis zu 3,3 Prozent und STMicro 1,8 Prozent. Im TecDAX stehen Siltronic (-2,9%) und Aixtron (-6%) unter Druck. Vergleichsweise gelassen wird die Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf die Tochter Siemens Energy (+2,1%) durch Siemens (-1,3%) gesehen. Das sei zunächst eine rein buchhalterische Geschichte, die nicht liquiditätswirksam sei, heißt es. Jefferies zufolge hat das Siemens-Management in den vergangenen Monaten betont, dass die Energy-Beteiligung nicht unter Buchwert verkauft werde. Die nun vermeldete Abschreibung dürfte den Weg bereiten für einen "aggressiveren" Verkauf.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:31 % YTD EUR/USD 1,0454 -0,3% 1,0452 1,0463 -8,1% EUR/JPY 141,42 -0,6% 141,09 142,20 +8,1% EUR/CHF 1,0038 +0,3% 0,9993 0,9989 -3,3% EUR/GBP 0,8671 +0,7% 0,8621 0,8609 +3,2% USD/JPY 135,27 -0,4% 134,96 135,88 +17,5% GBP/USD 1,2057 -1,0% 1,2128 1,2156 -10,9% USD/CNH (Offshore) 6,7077 +0,2% 6,7163 6,6996 +5,6% Bitcoin BTC/USD 19.106,60 +1,7% 19.387,29 19.167,22 -58,7%

Der Euro bleibt gegenüber dem Dollar schwächer und zeigt wenig Reaktion auf die Inflationsrate aus der Eurozone Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Juni erneut stärker als erwartet zugenommen, wobei die Kerninflation marginal zurückging. Schon im Vorfeld der Daten hatte es von den Analysten der ING geheißen, dass der Euro durch die Zahlen kaum beeinflusst werden dürfte, weil am Markt die Erwartungen einer Straffung der Politik durch die Europäische Zentralbank bereits sehr gefestigt zu sein schienen. Das Währungspaar dürfte dagegen derzeit hauptsächlich von der globalen Risikostimmung und der Dollardynamik abhängen und in der Spanne von 1,0430 bis 1,0500 Dollar aus der Woche gehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Einbußen haben sich am Freitag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien gezeigt. Neben negativen Vorgaben aus den USA dämpften enttäuschende Konjunkturdaten aus der Region die Stimmung. Aus dem "Tankan"-Konjunkturbericht der japanischen Notenbank ging hervor, dass sich die Stimmung in der heimischen Industrie überraschend deutlich eingetrübt hat. Grund seien die pandemiebedingten Werksschließungen im chinesischen Schanghai und die dadurch bedingten Lieferengpässe, hieß es. Verkauft wurden in Tokio Aktien der Energiebranche und von Autoherstellern. In Seoul bereitete den Anlegern ein deutlich schwächeres Exportwachstum im Juni Sorgen. Südkorea läuft nun Gefahr, 2022 das erste Handelsbilanzdefizit seit 2008 zu verzeichnen. Dagegen machte sich in China die Lockerung der Corona-Maßnahmen positiv bemerkbar. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex erholte sich im Juni auf 51,7 von 48,1 im Mai. Er unterstreicht damit die positive Entwicklung, die schon der offizielle Einkaufsmanagerindex am Donnerstag gezeigt hatte. Mit minus 0,3 Prozent hielt sich der Composite-Index in Schanghai deutlich besser als andere Aktienmärkte der Region.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Freitag zurück. Nach der extremen Ausweitung im ersten Halbjahr setzt nun erst einmal eine kleine Gegenbewegung ein. Im zweiten Quartal haben sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatsanleihen erneut stark nachgegeben, am stärksten der Hochzinsbereich. Nun gelten aber Rezessionsrisiken bereits als eingepreist, besonders seit sogar Lockdowns bei einem russischen Lieferstopp für Gas nicht mehr ausgeschlossen werden. Die große Frage ist dabei, ob Russland Nordstream 1 nach dem wartungsbedingten Ausfalls zwischen dem 11. und dem 21. Juli wieder öffnet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

INFINEON

hat die rumänische Nobug Consulting SRL und die serbische Nobug d.o.o. erworben. Nobug ist ein Eigentümer-geführtes Ingenieurbüro, das Verifikations- und Design-Dienstleistungen für alle digitalen Funktionalitäten von Halbleiter-Produkten anbietet, wie der deutsche Chiphersteller mitteilte. Mit rund 120 Ingenieuren sind beide Unternehmen in in Bukarest, Brasov, Iasi und Belgrad vertreten.

HELMA EIGENHEIMBAU

hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 2022 einen Konzern-Auftragseingang von 197,4 Millionen Euro erzielt. Damit konnte das Niveau des Vorjahres, welches bei 197,2 Millionen Euro gelegen hatte, trotz eines sich eintrübenden Marktumfelds leicht übertroffen werden, wie das Unternehmen mitteilte.

TUI

