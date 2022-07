Innsbruck (ots) -Eduard-Wallnöfer-Stiftung der Tiroler Industrie vergibt Preise an MCI-Forschende für zukunftsweisende Projekte | Nachhaltigkeit und Innovation überzeugen die JuryGroßartige Neuigkeiten kann MCI | Die Unternehmerische Hochschule® vermelden: Der renommierte Eduard-Wallnöfer-Preis geht an Forscher/innen des MCI für herausragende Forschungsprojekte. Lukas Möltner und Verena Schallhart vom Department für Wirtschaftsingenieurwesen sowie Harald Schöbel und Mira Mutschlechner vom Department für Bio- und Lebensmitteltechnologie werden für ihre innovativen und nachhaltigen Forschungsarbeiten ausgezeichnet.Der Hauptpreis geht an Lukas Möltner und Verena Schallhart. Gemeinsam haben sie einen neuartigen keramischen Werkstoff entwickelt, um die Herstellung alltäglicher Produkte, wie Lebensmittel oder Kunststoffe, nachhaltiger zu gestalten. Der Werkstoff, der sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit für den Einsatz in der Reaktionstechnik eignet, kann dazu genutzt werden, um chemische Reaktoren mittels erneuerbarer, elektrischer Energie zu beheizen und somit die produktionsbezogenen Emissionen von Kohlenstoffdioxid deutlich zu reduzieren.Der Anerkennungspreis wird an Harald Schöbel und Mira Mutschlechner verliehen. Sie erforschen nachhaltige Konservierungsmethoden von Produkten, um deren Lebensdauer zu verlängern. Mit innovativen Methoden, wie der Bestrahlung mit UV-C Licht basierend auf LED Technologie, können Mikroorganismen, die sich auf der Oberfläche ansiedeln, zerstört werden. Dadurch wird die Haltbarkeit der Produkte ohne Einsatz von künstlichen Konservierungsstoffen oder Hitze verbessert. Die vielversprechenden Verfahren können sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch bei der Konservierung von Kosmetika, Farben oder Lacken angewandt werden.Eduard-Wallnöfer-PreisDie Eduard-Wallnöfer-Stiftung vergibt alljährlich den "Eduard-Wallnöfer-Preis für Forschungs- und Studienprojekte". Ausgezeichnet werden jene Projekte, die im weitesten Sinne im Interesse des Landes Tirol liegen und zu seiner sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Weiterentwicklung beitragen.Mehr Informationen Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4356-2-eduard-wallnoefer-preis-an-mci)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5262903