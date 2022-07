NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper angesichts der Auswirkungen des Gas-Engpasses auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Hauptrisiko für Energieversorger besteht darin, dass höhere Kosten für den Einkauf von Gasmengen derzeit nicht weitergegeben werden können, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Grad der Belastungen sei jedoch sehr unterschiedlich: Während Uniper besonders stark betroffen sei, habe Eon kein direktes Gas-Engagement und RWE ein nur sehr begrenztes. Die erste Kursreaktion bei Uniper hält der Experte für übertrieben./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 22:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

