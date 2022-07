Der Bedarf an Absicherung ist bei Gewerbekunden so vielfältig und breit gefächert wie die Branchen, in denen die jeweiligen Firmen unterschiedlichster Größe angesiedelt sind. Auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Versicherungslösungen sind gefragt, fordern aber vom Vermittler entsprechendes Fachwissen. Das AssCompact Gewerbe-Symposium bot eine ideale Gelegenheit, sich in Sachen Gewerbeversicherung auf den neuesten Stand zu bringen. Das Weiterbildungsevent aus der Reihe der AssCompact Wissen Veranstaltungen ...

