Die Bullen geben heute bei Powercell den Ton an. So schießt die Aktie um rund drei Prozent nach vorne. Damit notiert der Wert nun bei 12,82 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Powercell-Aktie.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund dreizehn Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 14,50 EUR liegt dieses Hoch. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn diese Linie verläuft bei ...

