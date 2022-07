Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach rund zwölf Jahren investiert Union Investment wieder in den spanischen Büroimmobilienmarkt, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Hamburger Immobilien-Investmentmanager hat für 65 Millionen Euro das Gebäude C des Cornerstone-Ensembles in Barcelona von UBS Asset Management erworben. Der Ankauf erfolgt für den institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate (ISIN DE0009805549/ WKN 980554). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...