Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion mietet ab November 2022 auf zwei Etagen rund 1.900 m2 im Hamburger Ericus-Contor, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen übernimmt die Flächen der Reederei Hapag Lloyd, die im Oktober in die Hamburger Innenstadt zieht. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Das Contor zählt seit 2020 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland (ISIN DE0009805507/ WKN 980550). ...

