Vor dem Hintergrund großer Abfertigungsprobleme und Personalengpässe haben am gestrigen Donnerstag die Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals begonnen. Die Verhandlungen in Frankfurt am Main brachten aber noch kein Ergebnis, wie die Gewerkschaft Verdi am Abend mitteilte. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 13. Juli 2022 in Hamburg angesetzt. Zum Auftakt der Gespräche in einem Hotel am Frankfurter Flughafen bekräftigte Verdi die Forderung nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...